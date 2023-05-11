Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на 22 тыс.

Москва, 11 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 мая, выросло на 22 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 264 тыс., достигнув максимального уровня за период с 30 октября 2021 года.

Показатель предыдущей недели составил 242 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет на 3 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 245 тыс.