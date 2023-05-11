Индекс цен производителей США в апреле вырос на 0.2%

Москва, 11 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в марте (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.3%.

По сравнению с апрелем 2022 года индекс PPI вырос на 2.3% против +2.7% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.4%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в марте (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.2%.

По сравнению с апрелем 2022 года индекс PPI core вырос на 3.2% против +3.4% в марте.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.3%.