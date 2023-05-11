Курс доллара 77.2041   Курс евро 84.2500  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 мая 2023 г.Индекс цен производителей США в апреле вырос на...
11.05.2023 15:34

Индекс цен производителей США в апреле вырос на 0.2%

Москва, 11 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в марте (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.3%.

По сравнению с апрелем 2022 года индекс PPI вырос на 2.3% против +2.7% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.4%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в марте (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.2%.

По сравнению с апрелем 2022 года индекс PPI core вырос на 3.2% против +3.4% в марте.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.3%.

Другие новости

11.05.2023
15:40
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году, ждет роста до 12,6 млн б/с
11.05.2023
15:40
КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОЭСР В МАРТЕ СНИЗИЛИСЬ НА 31,7 МЛН БАРРЕЛЕЙ, БЫЛИ НИЖЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ЗА 5 ЛЕТ НА 34 МЛН БАРРЕЛЕЙ - ОПЕК
11.05.2023
15:40
ОПЕК СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ В США В 2023 ГОДУ, ЖДЁТ РОСТА НА 0,69 МЛН Б/С, ДО 12,57 МЛН Б/С - ДОКЛАД
11.05.2023
15:36
Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на 22 тыс.
11.05.2023
15:34
Индекс цен производителей США в апреле вырос на 0.2%
11.05.2023
15:28
Рыбная отрасль РФ справилась c санкционными вызовами – Росрыболовство
11.05.2023
15:08
Поставки газа в КНР по дальневосточному маршруту выгодны обеим странам - Мишустин
11.05.2023
14:58
Российский рынок акций замедлил темпы роста во второй половине четверга
11.05.2023
14:48
БОЛЬШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ В РФ ДОЛЖНА СОСТОЯТЬСЯ, НО НАДО ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОДАВАТЬ, НАДО СФОРМИРОВАТЬ РЫНОК – ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА МОИСЕЕВ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.