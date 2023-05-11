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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
11.05.2023 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 мая

Москва, 11 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за март;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за март;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за март;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за апрель;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за апрель;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за апрель;

08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

14:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за апрель;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за апрель;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за апрель;

17:15 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за апрель;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за апрель.

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