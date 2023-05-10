Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 мая

Москва, 10 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за март;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, финал;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за апрель;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за март;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за февраль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за апрель;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за апрель в годовом выражении;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за апрель;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за апрелль;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.