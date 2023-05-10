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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 мая

Москва, 10 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за март;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, финал;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за апрель;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за март;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за февраль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за апрель в годовом выражении;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за апрель;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за апрелль;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

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