Число рабочих мест вне с/х сектора США в апреле выросло на 253 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в апреле выросло на 253 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 180 тыс.

Данные по числу рабочих мест за март пересмотрены до 165 тыс. с 236 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 230 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 160 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости продолжился в сферах профессиональных и деловых услуг, организации досуга и гостеприимства, здравоохранения и социальной поддержки.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 64.2 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 12.6 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 43 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 31 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось почти на 25 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 7.7 тыс., в оптовой торговле - сократилось на 2.2 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы увеличился на 10.6 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников выросло на 23 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий увеличилось на 1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 9.8 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 15 тыс. после сокращения на 11 тыс. в марте. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 11 тыс. после снижения на 8 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом увеличилось на 7 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.4 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 23 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с апрелем 2022 года число госслужащих увеличилось на 177 тыс. до 22.57 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в апреле снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 182 тыс. до 5.66 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в апреле увеличилось на 139 тыс. до 161.03 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 214 тыс. до 99.76 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 43 тыс. до 166.69 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.6%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с апрелем 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 112 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в апреле увеличилось с учётом сезонных колебаний на 52 тыс. до 1.16 млн, составив 20.6% от общего числа безработных против 18.9% месяцем ранее и 25.7% в апреле 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 307 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.64 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 161 тыс. до 134.5 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 84 тыс. до 26.66 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 199 тыс. до 3.9 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.6% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в апреле 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в апреле составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с мартовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.36 долл против 33.20 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.2%.

Средняя недельная заработная плата в апреле сократилась до 1147.58 долл в сравнении с 1142.08 долл месяцем ранее.