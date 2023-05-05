Курс доллара 76.8207   Курс евро 84.9073  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 мая 2023 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:45

Средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с мартовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.36 долл против 33.20 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.2%.

Средняя недельная заработная плата в апреле сократилась до 1147.58 долл в сравнении с 1142.08 долл месяцем ранее.

Другие новости

вчера
16:30
Минфин РФ в апреле продал 4,259 млрд юаней и 6,408 тонны золота из ФНБ
вчера
16:23
Число частных инвесторов на Мосбирже по итогам апреля выросло на 548 тыс, до 25,1 млн
вчера
16:11
Число рабочих мест вне с/х сектора США в апреле выросло на 253 тыс. (расширенное сообщение)
вчера
16:08
Международные резервы РФ с 21 по 28 апреля увеличились на 0,3%, до $598,9 млрд - ЦБ
вчера
15:45
Средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле не изменилась, средние зарплаты выросли
вчера
15:45
Nintendo планирует сохранять минимальное присутствие в России до конца 2025 г - отчет
вчера
15:42
Альтернативный уровень безработицы в США в апреле снизился на 0.1 п.п.
вчера
15:37
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в апреле не изменился
вчера
15:36
Уровень безработицы в США в апреле снизился на 0.1 п.п.
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.