Средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с мартовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.36 долл против 33.20 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.2%.

Средняя недельная заработная плата в апреле сократилась до 1147.58 долл в сравнении с 1142.08 долл месяцем ранее.