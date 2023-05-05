Розничные продажи в еврозоне в марте сократились на 1.2%

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в марте сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в феврале (пересмотрено с -0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.

В годовом выражении объём розничных продаж в марте сократился на 3.8% по сравнению со снижением на 3.3% согласно прогнозам аналитиков. В феврале объём розничных продаж сократился на 2.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.