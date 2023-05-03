Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 мая

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Объём фабричных заказов в США за март;

00:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за март;

07:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;

08:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за IV квартал;

08:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за IV квартал;

11:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

16:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за март;

18:00 мск: Уровень безработицы в Италии за март;

19:30 мск: Уровень безработицы в еврозоне за март;

22:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за апрель;

23:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за апрель, финал.