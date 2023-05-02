Объём производственных заказов в США в марте вырос на 0.9%

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в марте вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.1% в феврале (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в марте на 1.3%.

Объём заказов на товары длительного пользования в марте, согласно финальному отчёту, вырос на 3.2% по сравнению с февралём. Данные не изменились по сравнению с предварительным отчётом.