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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:43

Число повторных обращений по безработице в США немного снизилось

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 апреля, сократилось на 16 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 230 тыс.

Аналитики прогнозировали значение на уровне 249 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 246 тыс., пересмотрено с 245 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 236 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 апреля, сократилось на 3 тыс. и составило 1.858 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.861 млн с 1.865 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 10.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.837 млн, обновив максимальный уровень за период с 18 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 апреля, уменьшилось на 6.4 тыс. и составило 1.815 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.52 млн.

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