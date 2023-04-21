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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2023 г.Индексы PMI Великобритании в апреле изменились ...
вчера 11:34

Индексы PMI Великобритании в апреле изменились разнонаправленно

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в апреле снизился до 46.6 против 47.9 в марте (пересмотрено с 48.0). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 48.3.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в апреле увеличился до 54.9 против 52.9 месяцем ранее (пересмотрено с 52.8). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 52.9.

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