Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 апреля

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за апрель, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за апрель, предварительно;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за апрель;
02:01 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за февраль;
02:45 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, предварительно;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за март;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за апрель, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за апрель, предварительно;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за февраль;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за февраль;
16:45 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно.