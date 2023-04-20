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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 апреля

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за апрель, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за апрель, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за апрель;

02:01 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за февраль;

02:45 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за март;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за апрель, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за апрель, предварительно;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за февраль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за февраль;

16:45 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно.

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