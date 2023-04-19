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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2023 г.Индекс цен производителей Великобритании в март...
вчера 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в марте на входе увеличился на 0.2% и на выходе на 0.1%

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в марте увеличился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в феврале.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в марте увеличился на 0.1% после снижения на 0.3% в феврале.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.

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