Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 апреля

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, финальный отчет;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за март;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за март;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за март;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за март;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за февраль;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;
12:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал ;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за март;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за март;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за март;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.