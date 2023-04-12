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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за февраль;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за март;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за февраль;

07:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за январь

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за март;

16:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль;

22:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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