Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 апреля

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за март;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за апрель;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за март;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за март;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за март;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за апрель;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за февраль;

12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за февраль;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за март;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.