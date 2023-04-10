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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 апреля 2023 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:06

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.1%

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.6% в январе (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в феврале вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в январе (пересмотрено с +1.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в феврале составил 1.37 в сравнении с 1.24 годом ранее.

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