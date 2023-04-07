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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 апреля

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за февраль;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за апрель;

09:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за март;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за февраль, финал;

23:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за февраль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за февраль;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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