Число рабочих мест вне с/х сектора США в марте выросло на 236 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте выросло на 236 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 236 тыс.

Данные по числу рабочих мест за февраль пересмотрены до 326 тыс. с 311 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 189 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 215 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в марте рост занятости продолжился в сфере организации досуга и гостеприимства, госсекторе, здравоохранении, а также в сфере профессиональных и деловых услуг.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 50.8 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 14.6 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 39 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 72 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 50.3 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 14.6 тыс., в оптовой торговле - выросло на 6.7 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы увеличился на 10.4 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников уменьшилось на 1 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 6 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сократилась на 7.2 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест уменьшилось на 9 тыс. после повышения на 12 тыс. в феврале. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 1 тыс. после снижения на 1 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом увеличилось на 3 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 47 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2022 года число госслужащих увеличилось на 231 тыс. до 22.56 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в марте снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 97 тыс. до 5.84 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в марте увеличилось на 577 тыс. до 160.89 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 320 тыс. до 99.54 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 480 тыс. до 166.73 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.6%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с мартом 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 319 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в марте увеличилось с учётом сезонных колебаний на 47 тыс. до 1.1 млн, составив 18.9% от общего числа безработных против 17.6% месяцем ранее и 24.1% в марте 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 197 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.95 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 1155 тыс. до 134.34 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 342 тыс. до 26.75 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 35 тыс. до 4.1 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в марте 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.9% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в марте составила 34.4 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.18 долл против 33.09 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.2% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.3%.

Средняя недельная заработная плата в марте сократилась до 1141.39 долл в сравнении с 1141.61 долл месяцем ранее.