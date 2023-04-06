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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 апреля

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за январь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за январь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за март;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за март;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за март;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за февраль.

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