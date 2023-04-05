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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за декабрь;

04:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за март;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за март;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за февраль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за март;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за март;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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