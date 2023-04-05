EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.1 млн барр.

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 31 марта, снизился на 4.1 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 10.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 4.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.6 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.14 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 0.4 млн барр. до 371.2 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с декабря 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.0 млн барр. и составили 34.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 31 марта, сократились на 4.3 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.0 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.7 млн барр.