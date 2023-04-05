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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2023 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 17:07

Компонента занятости индекса ISM Services США в марте снизилась

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте снизилась до 51.3 пункта против 54.0 месяцем ранее.

Тем не менее, индикатор остался в положительной области, превысив пороговую отметку 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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