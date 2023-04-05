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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2023 г.Индекс PMI Services США за март пересмотрен в с...
вчера 16:56

Индекс PMI Services США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за март, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 52.6 пункта с предварительного уровня 53.8.

Аналитики прогнозировали сохранение мартовского показателя без пересмотра.

В феврале значение индекса PMI Services составило 50.6.

Несмотря на негативный пересмотр, индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 второй месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. С июля 2022 года по январь 2023 года индекс PMI Services США находился в области спада - ниже 50.0.

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