Индекс PMI Services США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за март, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 52.6 пункта с предварительного уровня 53.8.

Аналитики прогнозировали сохранение мартовского показателя без пересмотра.

В феврале значение индекса PMI Services составило 50.6.

Несмотря на негативный пересмотр, индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 второй месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. С июля 2022 года по январь 2023 года индекс PMI Services США находился в области спада - ниже 50.0.