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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 марта 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:46

Число повторных обращений по безработице в США за неделю почти не изменилось

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 марта, увеличилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 198 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 196 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 191 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 198.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 марта, увеличилось на 4 тыс. и составило 1.689 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.685 млн с 1.694 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 10 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.692 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 марта, сократилось на 32.3 тыс. и составило 1.91 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.78 млн.

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