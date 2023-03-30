Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2022 года вырос на 2.6% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о расширении ВВП в IV квартале на 2.7%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В III квартале реальный ВВП вырос на 3.2%.

По итогам 2022 года реальный ВВП США вырос на 2.1% после расширения на 5.9% в 2021 году.

Номинальный ВВП США (с учетом текущей покупательной способности доллара) по итогам 2022 года достиг 25.46 трлн долларов, увеличившись по сравнению с показателем 2021 года на 9.2%.

Ценовой индекс в целях расчета ВВП в 2022 году вырос на 6.8%, ценовой индекс PCE - на 6.3%, базовый индекс PCE (без учета цен на энергоносители и продукты питания) - на 5.0%.

Согласно текущему прогнозу ФРС, в 2023 году реальный ВВП США расширится на 0.4%.