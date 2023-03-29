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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 марта

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за февраль, предварительно;

11:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за февраль;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за IV квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:45 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, предварительно.

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