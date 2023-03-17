Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в январе.

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 0.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода - с августа 2022 года по январь 2023 года индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 3.6%.