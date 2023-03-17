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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2023 г.Объём промышленного производства в США в феврал...
сегодня 16:20

Объём промышленного производства в США в феврале не изменился

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в январе (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.2%.

По сравнению с февралём 2022 года объём промышленного производства в США сократился на 0.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 78.0%, как и в январе (пересмотрено с 78.3%). Годом ранее - в феврале 2022 года показатель составлял 79.4%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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