Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%, подтвердив готовность её повысить

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 17 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на минимальном с октября 2021 года уровне 7.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной.

В сопроводительном заявлении ЦБ сообщил, что в дальнейшем будет принимать решения по ставке в зависимости от развития ситуации с инфляцией, и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий. Регулятор подтвердил, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, предупредив, что при дополнительном расширении бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика.

ЦБ сообщил о замедлении темпов роста потребительских цен в феврале до 11,0% годовых против 11,8% в январе. Регулятор отметил, что произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен, и изменение инфляции происходит за счет "волатильных компонентов", тогда как в части устойчивых компонентов сохраняется умеренный прирост цен.

Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия в целом оставались нейтральными. С момента предыдущего заседания Совета директоров доходности ОФЗ и процентные ставки на кредитно-депозитном рынке существенно не изменились. Кредитная активность, несмотря на некоторое замедление в начале 2023 года, в целом оставалась высокой, прежде всего в корпоративном сегменте. Увеличились средства населения и организаций на текущих счетах и депозитах в банках. Весомый вклад в этот рост продолжало вносить увеличение бюджетных расходов. Население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении и демонстрирует высокую склонность к сбережению, что отражается в повышенной доле ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в общей структуре сбережений.

Данные по сокращению ВВП за 2022 года пересмотрены в лучшую сторону до 2.1 с 2.5%. В I квартале 2023 года экономическая активность продолжила восстанавливаться на фоне расширения внутреннего спроса и улучшения деловых условий внутри страны. Вместе с тем возможности расширения производства ограничены дефицитом рабочей силы, что приводит к отставанию роста производительности труда от роста реальных зарплат. Регулятор отметил сдержанность потребительского спроса и замедление инвестиционного спроса в частном секторе, которое происходит одновременно с расширением государственных инвестиций. Вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса продолжает возрастать.

По мнению Банка России, значимые проинфляционные риски связаны с усилением внешних торговых и финансовых ограничений, что может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и оказать давление на валютный курс. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта и ограничить товарное предложение внутри страны. Ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран может также иметь значимые краткосрочные проинфляционные эффекты.

Дезинфляционными факторами являются высокая склонность населения к сбережению и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта. Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.