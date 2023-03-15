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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 марта 2023 г.Индекс цен производителей США в феврале снизилс...
вчера 15:39

Индекс цен производителей США в феврале снизился на 0.1%

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в феврале снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в январе (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.3%.

По сравнению с февралём 2022 года индекс PPI вырос на 4.6% против +5.7% в январе (пересмотрено с +6.0%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 5.4%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в январе (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.4%.

По сравнению с февралём 2022 года индекс PPI core вырос на 4.4% против +5.4% в январе.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 5.2%.

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