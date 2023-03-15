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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 марта 2023 г.Объём розничных продаж в США в феврале сократил...
вчера 15:33

Объём розничных продаж в США в феврале сократился на 0.4%

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в феврале сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после его роста на 3.2% январе (пересмотрено с +3.0%).

По сравнению с февралём 2022 года розничные продажи выросли на 5.4%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в феврале снизился на 0.1% после повышения на 2.4% месяцем ранее (пересмотрено с +2.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя базовых продаж на 0.1%.

По сравнению с январём 2022 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 6.8%.

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