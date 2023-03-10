Число рабочих мест вне с/х сектора США в феврале выросло на 311 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале выросло на 311 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 224 тыс.

Данные по числу рабочих мест за январь пересмотрены до 504 тыс. с 517 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 265 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 210 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в феврале заметный рост занятости наблюдался в сфере организации досуга и гостеприимства, розничной торговле, госсекторе и здравоохранении. Вместе с тем число рабочих мест сократилось в секторе информационных технологий, транспортном секторе и сфере складских услуг.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 62.8 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 11.4 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 45 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 105 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось почти на 70 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 50.1 тыс., в оптовой торговле - на 11.1 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы сократился на 21.5 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников уменьшилось на 1 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилась на 25 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 9.4 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 24 тыс. после повышения на 35 тыс. в феврале. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 4 тыс. после расширения на 13 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом не изменилось, однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи сократилась на 0.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 46 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с февралём 2022 года число госслужащих увеличилось на 227 тыс. до 22.5 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в феврале вырос на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.6%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 3.4%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц выросло на 242 тыс. до 5.94 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в феврале увеличилось на 177 тыс. до 160.32 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 269 тыс. до 99.86 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 419 тыс. до 166.25 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.5%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с февралём 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 334 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в феврале уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 54 тыс. до 1.06 млн, составив 17.6% от общего числа безработных против 19.4% месяцем ранее и 26.0% в феврале 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 223 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.75 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 607 тыс. до 133.18 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 311 тыс. до 27.09 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 17 тыс. до 4.07 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.8% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в феврале 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале составила 34.5 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.09 долл против 33.01 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.6% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.7%.

Средняя недельная заработная плата в феврале сократилась до 1141.61 долл в сравнении с 1142.15 долл месяцем ранее.