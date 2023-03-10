Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале уменьшилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале составила 34.5 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.09 долл против 33.01 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.6% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.7%.

Средняя недельная заработная плата в феврале сократилась до 1141.61 долл в сравнении с 1142.15 долл месяцем ранее.