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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 марта 2023 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 16:42

Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале уменьшилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале составила 34.5 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.09 долл против 33.01 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.6% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.7%.

Средняя недельная заработная плата в феврале сократилась до 1141.61 долл в сравнении с 1142.15 долл месяцем ранее.

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