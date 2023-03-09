Москва, 9 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в феврале сократилось на 24.5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 77.77 тыс.

По сравнению с февралём 2022 года показатель увеличился на 410%.

Для второго месяца года число объявленных корпоративных увольнений оказалось максимальным с февраля 2009 года.

Всего в январе-феврале было объявлено о планируемом увольнении 180.7 тыс. сотрудников, что оказалось на 427% больше, чем в аналогичный период 2022 года.