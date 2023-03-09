Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 марта

Москва, 9 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за декабрь;

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, финал;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за январь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за февраль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за февраль, предварительно;

09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, финальный отчёт;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за февраль;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

18:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.