Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в декабре.

Аналитики прогнозировали снижение январского показателя на 0.4%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в январе вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в декабре (пересмотрено с 0.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в январе составил 1.34 в сравнении с 1.20 годом ранее.