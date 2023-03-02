Курс доллара 75.4729   Курс евро 80.1897  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 марта

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за февраль;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за январь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за февраль;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за январь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за февраль.

Другие новости

вчера
21:07
Рубль снизился к доллару, но вырос к евро и юаню в четверг
вчера
19:28
Минвостокразвития: все планы по развитию Севморпути в данный момент выполняются
вчера
18:57
Российский рынок акций упал на 1,1% за основную сессию
вчера
18:31
Россия рассчитывает на рост добычи углеводородов в 2023 году – Силуанов
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 марта
вчера
18:05
Медведеву на Белоярской АЭС рассказали о российских атомных технологиях будущего
вчера
17:14
ЕАЭС будет ежегодно направлять 1,3 млрд руб на поддержку промышленных проектов - МЭР РФ
вчера
16:50
Мишустин: РФ и Таджикистан могут добиться большего в экономическом сотрудничестве
вчера
16:43
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.65 млн
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.