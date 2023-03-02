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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 марта 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:43

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.65 млн

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 февраля, сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 190 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 196 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 192 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 193 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 февраля, сократилось на 5 тыс. и составило 1.655 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.660 млн с 1.654 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.672 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 февраля, уменьшилось на 20.3 тыс. и составило 1.96 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.97 млн.

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