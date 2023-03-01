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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2023 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.2 млн барр.

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 февраля, вырос на 1.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.2 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 371.6 млн барр. и оставаясь на минимальном уровне с декабря 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.3 млн барр. и составили 40.7 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.203 млн барр., запасы бензина сократились на 1.774 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.341 млн барр. Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing, по данным API, расширились на 0.483 млн барр.

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