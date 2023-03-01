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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 марта

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;

02:50 мск: Денежная база в Японии за февраль;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за январь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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