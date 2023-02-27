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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2023 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:33

Объём заказов на товары длительного пользования в США в январе снизился на 4.5%

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе снизился на 4.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 3.7%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 5.1% (пересмотрено с +5.6%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.1% после его снижения на 0.4% в декабре (пересмотрено с (-0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в декабре (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

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