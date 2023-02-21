Индексы PMI в Великобритании в феврале выросли

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в феврале увеличился до 49.2 по сравнению с 47.0 в январе (пересмотрено с 46.7).

Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 47.5.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в феврале увеличился до 53.3 по сравнению с 48.7 в январе (пересмотрено с 48.0).

Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 49.2.