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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2023 г.Индексы PMI в Великобритании в феврале выросли
вчера 12:34

Индексы PMI в Великобритании в феврале выросли

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в феврале увеличился до 49.2 по сравнению с 47.0 в январе (пересмотрено с 46.7).

Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 47.5.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в феврале увеличился до 53.3 по сравнению с 48.7 в январе (пересмотрено с 48.0).

Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 49.2.

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