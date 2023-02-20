Курс доллара 74.0432   Курс евро 79.1330  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 февраля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 февраля

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за февраль, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, предварительно;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за февраль;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за декабрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за январь.

Другие новости

вчера
19:06
Разработка сверхзвукового бизнес-джета в РФ продолжается, ОАЭ сохраняют интерес к проекту
вчера
19:02
БАНК РОССИИ С 1 МАЯ ПОВЫСИТ НАДБАВКИ К КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ - РЕГУЛЯТОР
вчера
19:00
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЛЮКСОВЫХ РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ AURUS МОГУТ ОТКРЫТЬ В ОАЭ ДО КОНЦА ГОДА - МАНТУРОВ
вчера
18:41
РФ в 2022 г произвела на 21% больше филе, фарша, икры и сурими из минтая - ассоциация
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 февраля
вчера
18:26
ЦБ РФ расширил юанем и рупией линейку валют, доступных клиентам форекс-дилеров
вчера
18:00
МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В РФ БУДЕТ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА - ЦБ
вчера
17:50
Николай Шульгинов и губернатор Сахалинской области обсудили локальную газификацию Курил
вчера
17:13
Наиболее объективными для взноса в бюджет являются доходы бизнеса РФ за 2022 г - эксперты
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.