Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 февраля

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за февраль, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, предварительно;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за февраль;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за декабрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за январь.