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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2023 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 18:09

Индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.3%

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.8% в декабре (пересмотрено с (-1.0%).

Аналитики прогнозировали снижение январского показателя на 0.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода - с июля 2022 года по январь 2023 года индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 3.6%.

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