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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2023 г.Цены на импорт в США в январе снизились на 0.2%...
сегодня 16:52

Цены на импорт в США в январе снизились на 0.2%, цены на экспорт выросли на 0.8%

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в январе снизились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в декабре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение январского показателя на 0.1%.

По сравнению с январём 2022 года цены на импорт выросли на 0.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце повысились на 0.8% после сокращения на 3.2% в декабре (пересмотрено с (-2.6%).

По сравнению с январём 2022 года цены на экспорт выросли на 2.3%.

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