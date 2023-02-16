Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за декабрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за декабрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за декабрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за январь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за январь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль;

16:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

20:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла.