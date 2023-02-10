Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%, но спрогнозировал ее повышение

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 10 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на минимальном с октября 2021 года уровне 7.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной.

В сопроводительном заявлении ЦБ сообщил, что в дальнейшем будет принимать решения по ставке в зависимости от развития ситуации с инфляцией, и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий. Вместе с тем он предупредил, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ повысил прогнозные диапазоны среднегодового уровня ключевой ставки на 2023-2024 г.г., но сохранил на прежнем уровне диапазон на 2025 год. Диапазон по ставке на 2023 год прогнозируется на уровне 7.0-9.0% (октябрьский прогноз: 6.5-8.5%). С учетом того, что с 1 января по 12 февраля текущего года средняя ключевая ставка равна 7.5%, с 13 февраля до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 6.9-9.2%. Прогноз на 2024 год повышен до 6.5-7.5% (октябрьский прогноз: 6.0-7.0%), прогноз на 2025 год сохранен на уровне 5.0-6.0%.

ЦБ сообщил об ускорении темпов роста потребительских цен на фоне повышения цен на плодоовощую продукцию, однако "в части устойчивых компонентов" прирост цен "остаётся умеренным". По мнению ЦБ, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий немного снизились, в то время как ожидания профессиональных аналитиков повысились, но на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

По оценке ЦБ, на 6 февраля годовая инфляция снизилась до 11.8% в сравнении с 11.9% в декабре 2022 года. Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, но затем начнет увеличиваться. Прогноз по инфляции на 2023-2025 г.г. оставлен без изменений относительно октябрьского прогноза. В базовом сценарии годовая инфляция, как ожидается, составит 5.0-7.0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. За период с середины декабря доходности ОФЗ повысились, наклон кривой ОФЗ увеличился, что связано с увеличением объема заимствований Минфином. В то же время кредитные и депозитные ставки существенно не изменились. Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегменте, а приток средств на депозиты физических и юридических лиц увеличился. Весомый вклад в рост текущих счетов вносило увеличение бюджетных расходов в конце 2022 года. Тем не менее, население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении и демонстрирует высокую склонность к сбережению.

По оценке Банка России, снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2.5%, тогда как в октябрьском прогнозе ожидалось сокращение на 3.0-3.5%. Однако несмотря на более активное восстановление деловой и потребительской активности, регулятор предупредил, что "на текущем этапе возможности расширения производства в значительной мере ограничены состоянием рынка труда". На фоне сохраняющегося дефицита рабочей силы рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат, что является проинфляционным фактором.

С учетом продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темпы роста ВВП составят (-1.0)-(1.0)% в 2023 году (октябрьский прогноз: (-4.0)-(-1.0)%), 0.5-2.5% в 2024 году (октябрьский прогноз: 1.5-2.5%), 1.5-2.5% в 2025 году (без изменений).

Банк России отметил риски со стороны внешних условий, включая замедление мировой экономики, возможность дальнейшего усиления санкционного давления, в результате чего внешний спрос на товары российского экспорта может дополнительно сократиться и, как следствие, привести к ослаблению рубля. Кроме того, негативное влияние действующих санкций может оказаться сильнее, чем раньше, что также является значимым проинфляционным риском.

Кроме того, ЦБ отметил высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, чувствительные к курсовым колебаниям. Кроме того, рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения создают предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем. Эти факторы также несут проинфляционные риски.

Дезинфляционным риском для базового сценария является сохранение высокой склонности населения к сбережению, а также длительность привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках. Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность в экономике. Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел остальные параметры среднесрочного базового сценария на 2023-2025 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2023 год понижен до 55 долларов за баррель (октябрьский прогноз: 70 долларов), на 2024 год - до 55 долларов за баррель (предыдущий прогноз: 60 долларов), на 2025 год сохранен на уровне 55 долларов за баррель.

Кроме того, регулятор улучшил прогноз по динамике экспорта и импорта. В 2023 году ожидается изменение объемов экспорта на (-2.5)-(+0.5)% (предыдущий прогноз: (-11.5)-(-7.5%) и рост импорта на 12.5-15.5% (предыдущий прогноз: (-3.5)-(+0.5%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2023 год пересмотрен в сторону понижения до 66 млрд со 123 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 227 млрд в 2022 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен до 123 млрд со 175 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 282 млрд в 2022 году).

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2023 году вырастут до 2.0%, тогда как ранее предполагалось их возможное снижение на 3%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в этом году могут сократиться на 4.5-1.5% (предыдущий прогноз: (-7.0)-(-3.0%).

Прогноз по приросту кредитования населения в 2023 году пересмотрен до 10-14% в сравнении с предыдущим прогнозом о повышении на 9-14%. Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, по-прежнему останется драйвером рынка, в 2023 году ожидается его прирост на 12-16% (предыдущий прогноз: +10-15%). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2023 год пересмотрен до 8-12% (предыдущий прогноз: +7-12%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2023 году составит 13-17% (предыдущий прогноз: +10-15%), в 2024 году - 9-14% (без изменений), в 2025 году - 6.0-11% (без изменений). По итогам 2022 года рост денежной массы, по предварительной оценке ЦБ, составил 24.4%.

Отток частного капитала в прошлом году составил 217 млрд долларов, что оказалось ниже прогноза в 251 млрд долларов. Прогноз по оттоку частного капитала на 2023 год понижен до 68 млрд долларов (ранее: 124 млрд), на 2024 год - повышен до 57 млрд долларов (ранее: 54 млрд), на 2025 год - пересмотрен до 44 млрд долларов (ранее: 16 млрд).

Прогноз по международным резервам РФ исключен из новой редакции среднесрочного прогноза ЦБ. Ранее регулятор предупреждал о временной приостановке публикаций ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами (по методологии платежного баланса), внешнему долгу и управлению активами в иностранных валютах и золоте.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 марта 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.