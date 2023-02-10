Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 февраля

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за ноябрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за декабрь;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за январь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за январь;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за декабрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за декабрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за январь;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за январь;

17:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

20:30 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за декабрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за январь;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.